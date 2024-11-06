Після перемоги Трампа євро почав падати: валюта майже зрівнялася з доларом

Перемога Трампа на виборах у США впливає на падіння євро відносно долара, наближаючи валюту до паритету. Усе тому, що результат виборів збільшує ймовірність різкого зниження європейських відсоткових ставок.

Євро різко знецінився

Євро впав на 2,1%, що є найбільшим зниженням з 2016 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Банки ABN Amro, ING та Manulife попереджають, що це падіння продовжуватиметься протягом наступних місяців. Вже скоро євро може зрівнятися у ціні з доларом.

Зауважте! Мizuho Financial Group і Deutsche Bank очікують, що курс євро опуститься до 1,03-1,05 долара до кінця року.

Політика Трампа, яка може сприяти інфляції та обмежити здатність Федеральної резервної системи США знижувати ставки, можуть ще більше ускладнити економічну ситуацію в Європі.

Як перемога Трампа впливає на валюту

У середу євро впав більше, ніж інші основні валюти, тоді як європейські облігації зросли в очікуванні, що ЄЦБ ще знизить ставки. Доходність німецьких облігацій на два роки впала на 14 пунктів до 2,16%.

Федеральний резерв США утримує високі ставки або підвищує їх, щоб боротися з інфляцією, тоді як ЄЦБ, ймовірно, продовжить їх знижувати ще швидше. Через цю різницю ставок євро може знецінитися до рівня паритету з доларом,

– зазначила стратег ABN Amr Георгетт Боел.

Є також прогнози, що ставка ЄЦБ може знизитися до 1,5% або навіть нижче, тоді як у США ставка ФРС досягне 3,5%.

Важливо! Інші аналітики також стежать за результатами виборів у Конгрес США. На думку JPMorgan, якщо республіканці отримають повний контроль, євро може впасти до паритету з доларом. Якщо Трамп переможе, але Конгрес залишиться розділеним, курс євро до долара, ймовірно, опуститься до 1,05 долара.