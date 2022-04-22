Євро і злотий зросли в ціні: курс долара на 22 квітня

НБУ встановив офіційний курс валют на 22 квітня. Гривня дещо знецінилася щодо євро та злотого, але зміцніла щодо фунта стерлінгів.

Офіційний курс валют

У п'ятницю, 22 квітня, Нацбанк встановив офіційний курс євро на рівні 31,83 гривні за євро. Це на 15 копійок більше, ніж було у четвер, 21 квітня.

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Польський злотий також подорожчав – на 3 копійки: тепер його курс становить 6,87 гривні за злотий. Британський фунт стерлінгів коштує 38,13 гривні за фунт. Це на 5 копійок менше, ніж попереднього банківського дня.

Готівковий курс валют

Нагадаємо, щоНБУ заморозив курс долара ще з 24 лютого. До кінця війни він буде на рівні 29,25 гривні за долар. Проте тепер банки можуть продавати валюту населенню за курсом, не більшим, ніж на 10% від офіційного, тобто – 32,18 гривні.

За даними finance.ua, готівковий курс валют в Україні станом на 22 квітня виглядає наступним чином:

Долар: покупка – 30,75 гривні, продаж – 31,98 гривні.

Євро: покупка – 33,10 гривні, продаж – 34,59 гривні.

Злотий: покупка – 7,26 гривні, продаж – 7,51 гривні.

Фунт стерлінгів: покупка – 40,18 гривні, продаж – 42,89 гривні.

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