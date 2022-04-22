Официальный курс валют

В пятницу, 22 апреля, Нацбанк установил официальный курс евро на уровне 31,83 гривны за евро. Это на 15 копеек больше, чем было в четверг, 21 апреля.

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Польский злотый также подорожал – на 3 копейки: теперь его курс составляет 6,87 гривны за злотый. Британский фунт стерлингов стоит 38,13 гривны за фунт. Это на 5 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.

Напомним, что НБУ заморозил курс доллара еще с 24 февраля. До конца войны он будет на уровне 29,25 гривны за доллар. Однако теперь банки могут продавать валюту населению по курсу, не больше, чем на 10% от официального, то есть – 32,18 гривны.

Наличный курс валют

По данным finance.ua, наличный курс валют в Украине по состоянию на 22 апреля выглядит следующим образом:

Доллар: покупка – 30,75 гривны, продажа – 31,98 гривны.

Евро: покупка – 33,10 гривны, продажа – 34,59 гривны.

Злотый: покупка – 7,26 гривны, продажа – 7,51 гривны.

Фунт стерлингов: покупка – 40,18 гривны, продажа – 42,89 гривны.

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