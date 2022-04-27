Офіційний курс валют

У середу, 27 квітня, Нацбанк встановив офіційний курс євро на рівні 31,22 гривні за євро. Це на 23 копійки менше, ніж було у вівторок, 26 квітня.

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Польський злотий також подешевшав – на 5 копійок: тепер його курс становить 6,72 гривні за злотий. Британський фунт стерлінгів коштує 37,12 гривні за фунт. Це на 18 копійок менше, ніж попереднього банківського дня.

Нагадаємо, що НБУ заморозив курс долара ще з 24 лютого. До кінця війни він буде на рівні 29,25 гривні за долар. Проте тепер банки можуть продавати валюту населенню за курсом, не більшим, ніж на 10% від офіційного, тобто – 32,18 гривні.

Готівковий курс валют

За даними finance.ua, готівковий курс валют в Україні станом на 27 квітня виглядає так:

Долар: покупка – 31,11 гривні, продаж – 31,96 гривні.

Євро: покупка – 33,43 гривні, продаж – 34,47 гривні.

Злотий: покупка – 7,23 гривні, продаж – 7,39 гривні.

Фунт стерлінгів: покупка – 40,75 гривні, продаж – 43,40 гривні.

Зазначимо, що гривня так сильно зміцнюється зараз через те, що курс долара зафіксований, а всі інші курси валют НБУ розраховує, виходячи з котирувань валютних пар з доларом на міжнародному ринку. Оскільки долар зараз максимально міцний, то курс гривні щодо інших валют зростає.

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