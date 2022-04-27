Официальный курс валют
В среду, 27 апреля, Нацбанк установил официальный курс евро на уровне 31,22 гривны за евро. Это на 23 копейки меньше, чем было во вторник, 26 апреля.
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Польский злотый также подешевел – на 5 копеек: теперь его курс составляет 6,72 гривны за злотый. Британский фунт стерлингов стоит 37,12 гривны за фунт. Это на 18 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.
Наличный курс валют
По данным finance.ua, наличный курс валют в Украине по состоянию на 27 апреля выглядит так:
- Доллар: покупка – 31,11 гривны, продажа – 31,96 гривны.
- Евро: покупка – 33,43 гривны, продажа – 34,47 гривны.
- Злотый: покупка – 7,23 гривны, продажа – 7,39 гривны.
- Фунт стерлингов: покупка – 40,75 грн, продажа – 43,40 грн.
Отметим, что гривня так сильно укрепляется сейчас из-за того, что курс доллара зафиксирован, а все остальные курсы валют НБУ рассчитывает исходя из котировок валютных пар с долларом на международном рынке. Поскольку доллар сейчас максимально крепкий, то курс гривны по отношению к другим валютам растет.
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