Євро і злотий виросли в ціні: курс валют на 12 квітня

НБУ встановив офіційний курс валюта на 12 квітня. Гривня дещо знецінилася щодо євро, злотого та фунта стерлінгів.

Офіційний курс валют

У вівторок, 12 квітня, Нацбанк встановив офіційний курс євро на рівні 31,90 гривні за євро. Це на 12 копійок більше, ніж було у понеділок, 11 квітня.

Зверніть увагу Нацбанк різко скоротив продаж валюти з резервів

Польський злотий також подорожчав – на 2 копійки: тепер його курс становить 6,86 гривні за злотий. Британський фунт стерлінгів коштує 38,12 гривні за фунт. Це на 1 копійку більше, ніж попереднього банківського дня.

Готівковий курс валют

Джерело: finance.ua

Долар: покупка – 29,83 гривні, продаж – 30,96 гривні.

Євро: покупка – 32,69 гривні, продаж – 33,97 гривні.

Злотий: покупка – 7,16 гривні, продаж – 7,56 гривні.

Фунт стерлінгів: покупка – 39,60 гривні, продаж – 43,05 гривні.

Гривня буде стабільною

Нагадаємо, що НБУ заморозив курс долара ще з 24 лютого. До кінця війни він буде на рівні 29,25 гривні за долар. За словами інвестиційного банкіра Сергія Фурси, це абсолютно нормально. Навпаки НБУ демонструє якісне проходження кризи. Фурса виділив 2 основні фактори, чому немає обвалу гривні:

низький імпорт (а це нівелює факт низького експорту);

підтримка західних партнерів.

Вас це може зацікавити – які економічні реформи потрібно впроваджувати вже: дивіться відео