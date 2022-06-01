Євро та злотий повернулися до падіння: курс валют на 1 червня

Національний банк України встановив офіційний курс валют на 1 червня 2022 року. Злотий, євро та фунт стерлінгів у перший день літа 2022 року демонструють від'ємну динаміку щодо української гривні.

Офіційний курс валют

У середу, 1 червня, Нацбанк встановив офіційний курс євро на рівні 31,34 гривні за євро. Це на 16 копійок менше, ніж днем раніше. Тоді як американський долар з 24 лютого коштує 29,25 гривні за долар.

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Польський злотий теж впав в ціні. Офіційний курс наразі зупинився на рівні 6,84 гривні за злотий. Це на 3 копійки менше ніж днем раніше. Тоді як британський фунт стерлінгів на сьогодні коштує 36,82 гривні за фунт. Це на 17 копійок менше, ніж у попередній банківський день.

Готівковий курс валют

Нацбанк з 21 травня оголосив про скасування обмеження курсу, за яким банки в Україні можуть продавати готівкову валюту. З 24 лютого 2022 року до цього курс не міг відхилятися від офіційного більш. Аналогічні обмеження також скасували щодо курсу, за яким банки списують з рахунків своїх клієнтів кошти в гривні, при розрахунку гривневими картками за кордоном.

За даними finance.ua, готівковий курс іноземних валют в Україні станом на 27 травня зупинився на рівні:

Долар: покупка – 34,57 гривні, продаж – 35,71 гривні.

Євро: покупка – 36,67 гривні, продаж – 38,18 гривні.

Злотий: покупка – 7,96 гривні, продаж – 8,37 гривні.

Фунт стерлінгів: покупка – 43,73 гривні, продаж – 46,24 гривні.

Нагадаємо, що український центробанк з першого дня повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну встановив фіксований курс долара. Саме тому необхідно враховувати той факт, що всі інші курси валют банк розраховує, виходячи з котирувань валютних пар з американським доларом на міжнародному ринку.

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