Официальный курс валют

В среду, 1 июня, Нацбанк установил официальный курс евро на уровне 31,34 гривны за евро. Это на 16 копеек меньше, чем днем раньше. В то время как американский доллар с 24 февраля стоит 29,25 гривны за доллар.

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Польский злотый тоже упал в цене. Официальный курс остановился на уровне 6,84 гривны за злотый. Это на 3 копейки меньше, чем днем ранее. В то время как британский фунт стерлингов на сегодняшний день стоит 36,82 гривны за фунт. Это на 17 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.

К теме! Нацбанк с 21 мая объявил об отмене ограничения курса, согласно которому банки в Украине могут продавать наличную валюту. С 24 февраля 2022 года до этого курс не мог отклоняться от официального более чем на 10% . Аналогичные ограничения также отменили по курсу, по которому банки списывают со счетов своих клиентов средства в гривне, при расчете гривневыми картами за рубежом.

Наличный курс валют

По даннымfinance.ua , наличный курс иностранных валют в Украине по состоянию на 27 мая остановился на уровне:

Доллар: покупка – 34,57 гривны, продажа – 35,71 гривны.

Евро: покупка – 36,67 гривны, продажа – 38,18 гривны.

Злотый: покупка – 7,96 грн, продажа – 8,37 грн.

Фунт стерлингов: покупка – 43,73 гривны, продажа – 46,24 гривны.

Напомним, что украинский центробанк с первого дня полномасштабного военного вторжения России в Украину установил фиксированный курс доллара . Именно поэтому необходимо учитывать тот факт, что все остальные курсы валют банк рассчитывает исходя из котировок валютных пар с американским долларом на международном рынке.

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