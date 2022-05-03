Євро та злотий подешевшали, а фунт стерлінгів зріс в ціні: курс валют на 3 травня

НБУ встановив офіційний курс валют на 3 травня 2022 року. Українська гривня зміцнила свої позиції щодо євро та злотого. Натомість фунт стерлінгів подорожчав.

Офіційний курс валют

У вівторок, 3 травня, Нацбанк встановив офіційний курс євро на рівні 30,77 гривні за євро. Це на 8 копійок менше, ніж днем раніше.

Цікаво Співзасновник Monobank Гороховський зробив важливу заяву про військові облігації: чого чекати

Польський злотий теж впав в ціні. Проте лише на 4 копійок: тепер його курс становить 6,56 гривні за злотий. Натомість британський фунт стерлінгів тепер коштує 36,75 гривні за фунт. Це на 3 копійки більше, ніж у попередній банківський день.

Готівковий курс валют

Згідно з даними finance.ua,готівковий курс валют в Україні станом на 3 травня:

Долар: покупка – 31,43 гривні, продаж – 32,17 гривні.

Євро: покупка – 33,06 гривні, продаж – 33,98 гривні.

Злотий: покупка – 7,32 гривні, продаж – 7,55 гривні.

Фунт стерлінгів: покупка – 40,92 гривні, продаж – 43,80 гривні.

Варто додати, що Національний банк України з початку повномасштабної війни встановив фіксований курс долара. Як відомо, всі інші курси валют банк розраховує, виходячи з котирувань валютних пар з доларом США на міжнародному ринку.

Актуально – У Німеччині визнали відповідальність за війну в Україні: дивитися відео