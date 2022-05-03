Євро та злотий подешевшали, а фунт стерлінгів зріс в ціні: курс валют на 3 травня
3 травня 2022 , 09:50Читать новость на русском
НБУ встановив офіційний курс валют на 3 травня 2022 року. Українська гривня зміцнила свої позиції щодо євро та злотого. Натомість фунт стерлінгів подорожчав.
Офіційний курс валют
У вівторок, 3 травня, Нацбанк встановив офіційний курс євро на рівні 30,77 гривні за євро. Це на 8 копійок менше, ніж днем раніше.
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Польський злотий теж впав в ціні. Проте лише на 4 копійок: тепер його курс становить 6,56 гривні за злотий. Натомість британський фунт стерлінгів тепер коштує 36,75 гривні за фунт. Це на 3 копійки більше, ніж у попередній банківський день.До теми! Нацбанк заморозив курс американського долара ще з 24 лютого. До кінця війни він буде на рівні 29,25 гривні за долар. Проте зараз українські банки можуть продавати валюту населенню за курсом, не більшим, ніж на 10% від офіційного, тобто – 32,18 гривні.
Готівковий курс валют
Згідно з даними finance.ua,готівковий курс валют в Україні станом на 3 травня:
- Долар: покупка – 31,43 гривні, продаж – 32,17 гривні.
- Євро: покупка – 33,06 гривні, продаж – 33,98 гривні.
- Злотий: покупка – 7,32 гривні, продаж – 7,55 гривні.
- Фунт стерлінгів: покупка – 40,92 гривні, продаж – 43,80 гривні.
Варто додати, що Національний банк України з початку повномасштабної війни встановив фіксований курс долара. Як відомо, всі інші курси валют банк розраховує, виходячи з котирувань валютних пар з доларом США на міжнародному ринку.
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