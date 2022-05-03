Официальный курс валют
Во вторник, 3 мая, Нацбанк установил официальный курс евро на уровне 30,77 гривны за евро. Это на 8 копеек меньше, чем днем раньше.
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Польский злотый тоже упал в цене. Однако всего на 4 копейки теперь его курс составляет 6,56 гривны за злотый. Британский фунт стерлингов теперь стоит 36,75 гривны за фунт. Это на 3 копейки больше, чем в предыдущий банковский день.
Наличный курс валют
Согласно данным finance.ua, наличный курс валют в Украине по состоянию на 3 мая:
- Доллар: покупка – 31,43 гривны, продажа – 32,17 гривны.
- Евро: покупка – 33,06 гривны, продажа – 33,98 гривны.
- Злотый: покупка – 7,32 гривны, продажа – 7,55 гривны.
- Фунт стерлингов: покупка – 40,92 гривны, продажа – 43,80 гривны.
Следует добавить, что Национальный банк Украины с начала полномасштабной войны установил фиксированный курс доллара. Как известно, все остальные курсы валют банк рассчитывает исходя из котировок валютных пар с долларом США на международном рынке.
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