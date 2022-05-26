Офіційний курс валют

У четвер, 26 травня, Нацбанк встановив офіційний курс євро на рівні 31,18 гривні за євро. Це на 16 копійок менше, ніж днем раніше. Тоді як вартість американського долара зупинилася на рівні 29,25 гривні за долар.

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Польський злотий також впав в ціні. Офіційний курс наразі зупинився на рівні 6,75 гривні за злотий. Це на 6 копійок менше ніж днем раніше. Тоді як британський фунт стерлінгів на сьогодні коштує 36,54 гривні за фунт. Це на 2 копійки менше, ніж у попередній банківський день.

До теми! Нацбанк з 21 травня скасував обмеження курсу, за яким банки в Україні можуть продавати готівкову валюту. З 24 лютого 2022 року до цього курс не міг відхилятися від офіційного більш ніж на 10%. Аналогічні обмеження також скасували щодо курсу, за яким банки списують з рахунків своїх клієнтів кошти в гривні, при розрахунку гривневими картками за кордоном.

Готівковий курс валют

За даними finance.ua, готівковий курс іноземних валют в Україні станом на 26 травня зупинився на рівні:

Долар: покупка – 34,87 гривні, продаж – 36,39 гривні.

Євро: покупка – 36,58 гривні, продаж – 38,53 гривні.

Злотий: покупка – 7,86 гривні, продаж – 8,40 гривні.

Фунт стерлінгів: покупка – 43,72 гривні, продаж – 47,46 гривні.

Додамо, що Нацбанк від початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну встановив фіксований курс долара. Тож потрібно враховувати той факт, що всі інші курси валют банк розраховує, виходячи з котирувань валютних пар з американським доларом на міжнародному ринку.

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