Официальный курс валют

В четверг, 26 мая, Нацбанк установил официальный курс евро на уровне 31,18 гривны за евро. Это на 16 копеек меньше, чем днем раньше. В то время как стоимость американского доллара остановилась на уровне 29,25 гривны за доллар.

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Польский злотый тоже упал в цене. Официальный курс остановился на уровне 6,75 гривны за злотый. Это на 6 копеек меньше, чем днем ранее. Тогда как британский фунт стерлингов на сегодняшний день стоит 36,54 гривны и за фунт. Это на 2 копейки меньше, чем в предыдущий банковский день.

К теме! Нацбанк с 21 мая отменил ограничение курса, согласно которому банки в Украине могут продавать наличную валюту. С 24 февраля 2022 года до этого курс не мог отклоняться от официального более чем на 10% . Аналогичные ограничения также отменили по курсу, по которому банки списывают со счетов своих клиентов средства в гривне, при расчете гривневыми картами за рубежом.

Наличный курс валют

По данным finance.ua, наличный курс иностранных валют в Украине по состоянию на 26 мая остановился на уровне:

Доллар: покупка – 34,87 гривны, продажа – 36,39 гривны.

Евро: покупка – 36,58 гривны, продажа – 38,53 гривны.

Злотый: покупка – 7,86 грн, продажа – 8,40 грн.

Фунт стерлингов: покупка – 43,72 гривны, продажа – 47,46 гривны.

Добавим, что Нацбанк с начала полномасштабного военного вторжения России в Украину установил фиксированный курс доллара. Поэтому следует учитывать тот факт, что все остальные курсы валют банк рассчитывает исходя из котировок валютных пар с американским долларом на международном рынке.

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