Зміни будуть відчутні: ЄЦБ планує запустити новий євро
- Європейський центральний банк планує запуск цифрового євро через 4 роки, за умови наявності правової бази.
- Національні уряди та Європарламент поки не дійшли згоди у цьому питання через розбіжності в підходах.
Європейський центральний банк (ЄЦБ) продовжує підготовку до запуску цифрового євро. Цього місяця має завершитись ще один підготовчий етап.
Що відомо про цифровий євро?
Запуск цифрового євро планується через 4 роки, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
Читайте також Опинився в пастці: танкер з російською нафтою "застряг" через санкції
Зверніть увагу! Як повідомляють джерела, випуск цифрової валюти у 2029 році відбудеться лише за умови наявності правової бази.
Керівники Центробанків ініціювали початок дворічного підготовчого етапу ще у 2023 році. Підготовка відбувалася, зокрема, зі сподіваннями, що ЄС за цей час ухвалить правила, які необхідні, щоб впровадити:
- цифровий аналог банкнот;
- а також – монет.
Проте національні уряди та Європарламент не змогли дійти згоди в цьому питанні.
Найбільшою перешкодою є Європейська народна партія, де деякі законодавці віддали перевагу пошуку альтернативи цифровому рішенню ЄЦБ у приватному секторі. Однак тиск щодо виходу з глухого кута зростає, оскільки політики нарікають на надмірну залежність від американських компаній,
– зазначає видання.
Йдеться про те, що європейці активно використовують для роздрібних платежів сервіси:
- Visa;
- Mastercard;
- PayPal.
Зауважте! Президент ЄЦБ Крістін Лагард каже, що в часи геополітичної напруженості важливо швидко розв'язувати це питання.
Що відомо про розвиток цифрової валюти в Європі?
ЄЦБ активно працює над оптовою цифровою валютою центрального банку. Зокрема, у липні було схвалено план, при реалізації якого, вдасться здійснювати транзакції за технологією розподіленого реєстру (DLT), при цьому планують використовувати гроші Центробанку, повідомляє ЄЦБ.
У європейських чиновників викликають занепокоєння стейблкоїни, які підкріплюються доларом та підтримуються Трампом. Якщо вони закріпляться в Європі, це негативно вплине на ситуацію.