Укр Рус
Фінанси Фінансові новини Зміни будуть відчутні: ЄЦБ планує запустити новий євро
29 жовтня, 16:34
2

Зміни будуть відчутні: ЄЦБ планує запустити новий євро

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Європейський центральний банк планує запуск цифрового євро через 4 роки, за умови наявності правової бази.
  • Національні уряди та Європарламент поки не дійшли згоди у цьому питання через розбіжності в підходах.

Європейський центральний банк (ЄЦБ) продовжує підготовку до запуску цифрового євро. Цього місяця має завершитись ще один підготовчий етап.

Що відомо про цифровий євро?

Запуск цифрового євро планується через 4 роки, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Читайте також Опинився в пастці: танкер з російською нафтою "застряг" через санкції

Зверніть увагу! Як повідомляють джерела, випуск цифрової валюти у 2029 році відбудеться лише за умови наявності правової бази.

Керівники Центробанків ініціювали початок дворічного підготовчого етапу ще у 2023 році. Підготовка відбувалася, зокрема, зі сподіваннями, що ЄС за цей час ухвалить правила, які необхідні, щоб впровадити:

  • цифровий аналог банкнот;
  • а також – монет.

Проте національні уряди та Європарламент не змогли дійти згоди в цьому питанні.

Найбільшою перешкодою є Європейська народна партія, де деякі законодавці віддали перевагу пошуку альтернативи цифровому рішенню ЄЦБ у приватному секторі. Однак тиск щодо виходу з глухого кута зростає, оскільки політики нарікають на надмірну залежність від американських компаній, 
– зазначає видання.

Йдеться про те, що європейці активно використовують для роздрібних платежів сервіси:

  • Visa;
  • Mastercard;
  • PayPal.

Зауважте! Президент ЄЦБ Крістін Лагард каже, що в часи геополітичної напруженості важливо швидко розв'язувати це питання.

Що відомо про розвиток цифрової валюти в Європі?

  • ЄЦБ активно працює над оптовою цифровою валютою центрального банку. Зокрема, у липні було схвалено план, при реалізації якого, вдасться здійснювати транзакції за технологією розподіленого реєстру (DLT), при цьому планують використовувати гроші Центробанку, повідомляє ЄЦБ.

  • У європейських чиновників викликають занепокоєння стейблкоїни, які підкріплюються доларом та підтримуються Трампом. Якщо вони закріпляться в Європі, це негативно вплине на ситуацію.