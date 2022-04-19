Євро суттєво подешевшав, а злотий виріс в ціні: курс валют на 19 квітня

Попри війну в Україні ситуація на валютному ринку залишається стабільною. Станом на 19 квітня вартість євро суттєво впала, тоді як фунт стерлінгів та злотий виросли в ціні.

Офіційний курс валют

У вівторок, 19 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс євро на рівні 31,62 гривні за євро. Це на 20 копійки менше, ніж днем раніше.

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Тоді як польський злотий навпаки зріс в ціні. Курс валюти зупинився на рівні 6,85 гривні за злотий. Це на 3 копійки більше, ніж у попередній банківський день.

Британський фунт стерлінгів коштує 38,15 гривні за фунт. Це на 1 копійку більше, ніж у перший день тижня.

Готівковий курс валют

Згідно з даними finance.ua, готівковий курс валют в Україні станом на 19 квітня виглядає наступним чином:

Долар: покупка – 30,46 гривні, продаж – 31,92 гривні.

Євро: покупка – 33,19 гривні, продаж – 34,74 гривні.

Злотий: покупка – 7,22 гривні, продаж – 7,50 гривні.

Фунт стерлінгів: покупка – 39,91 гривні, продаж – 42,84 гривні.

НБУ послабив валютні обмеження

Додамо, що Нацбанк заморозив курс долара ще у перший день повномасштабної війни Росії в Україні – 24 лютого. Тож до кінця війни курс долара буде на рівні 29,25 гривні за долар. Водночас тепер банки мають можливість продавати валюту населенню. Їм дозволено встановлювати курс не більший, ніж на 10% від офіційного. Таким чином, максимальна ціна, за якою банки можуть продавати долар, – 32,18 гривні.

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