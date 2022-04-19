Официальный курс валют

Во вторник, 19 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс евро на уровне 31,62 гривны за евро. Это на 20 копеек меньше, чем днем ранее.

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В то время как польский злотый наоборот вырос в цене. Курс валюты остановился на уровне 6,85 гривны за злотый. Это на 3 копейки больше, чем в предыдущий банковский день.

Британский фунт стерлингов стоит 38,15 гривны за фунт. Это на 1 копейку больше, чем в первый день недели.

Наличный курс валют

Согласно данным finance.ua, наличный курс валют в Украине по состоянию на 19 апреля выглядит следующим образом:

Доллар: покупка – 30,46 гривны, продажа – 31,92 гривны.

Евро: покупка – 33,19 грн, продажа – 34,74 грн.

Злотый: покупка – 7,22 гривны, продажа – 7,50 гривны.

Фунт стерлингов: покупка – 39,91 гривны, продажа – 42,84 гривны.

НБУ ослабил валютные ограничения

Добавим, что Нацбанк заморозил курс доллара еще в первый день полномасштабной войны России в Украине – 24 февраля. Так что к концу войны курс доллара будет на уровне 29,25 гривны за доллар. В то же время теперь банки имеют возможность продавать валюту населению. Им разрешено устанавливать курс не больше чем на 10% от официального. Таким образом, максимальная цена, по которой банки могут продавать доллар – 32,18 гривны.

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