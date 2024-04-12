Стрімке знецінення євро відносно долара зафіксували під час торгів у п'ятницю, 12 квітня. Ба більше, єдина валюта країн Єврозони впала в ціні до найнижчого рівня з початку року.

Зверніть увагу Як успішні люди керують власними коштами й чому у них можна повчитися вже зараз

Чому євро слабшає на ринку

Таким чином, євро оновило мінімум за рік, який зафіксували у лютому. Тоді валюта обвалилася до найнижчого рівня за 5 місяців. Ба більше, валюта на шляху до тижневого спаду за тиждень на 1,5%. Це може бути найгірший результат з кінця 2022 року.

На позиції валюти впливає те, що Європейський центральний банк може знизити процентну ставку раніше Федеральної резервної системи США. На цьому фоні, курс євро впав на 0,5% до 1,0675 долара.

Крім того, сигнали від Європейського центрального банку посилили розмови серед стратегів, що євро може впасти до 1,05 долара до середини року і навіть досягти паритету з американською валютою, якщо Федеральний резерв цього року не почне знижувати ставку. Нагадаємо, що влітку 2022 року пара євро – долар вперше за 20 років зафіксувала паритет.