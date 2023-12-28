Євро готується до серйозних змін: що буде з валютою у 2024 році

Євро – це одна із найвідоміших валют у світі, яка також створює серйозну конкуренцію для долара США. Експерти з RBC Global Asset Management оприлюднили свій прогноз для офіційної валюти країн Єврозони на 2024 рік.

Загалом очікують, що євро зуміє суттєво зміцнити свої позиції у наступному році. Експерти виділяють дві причини, які сприятимуть подорожчанню валюти.

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Євро виграє від ймовірного падіння долара у 2024 році

У RBC Global Asset Management очікують, що євро подорожчає приблизно на 10%. Одним із головних драйверів офіційної валюти країн Єврозони стане знецінення долара США.

Попутний вітер розширеного падіння долара США підтримає ралі євро. Тож, євро має закінчити рік з сильнішими позиціями навіть при відсутності райдужних перспектив для європейської економіки,

– йдеться у звіті RBC Global Asset Management.

Нагадаємо, що долар втрачає позиції на ринку з жовтня, а у другій половині грудня темпи падіння американської валюти посилилися після публікації квартального прогнозу від Федеральної резервної системи США. Зокрема, очікують більш різке зниження ключової ставки. Більше про перспективи долара у 2024 році – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Натомість очільниця Європейського центрального банку Крістін Лагард попередила, що наразі не час втрачати пильність у боротьбі з інфляцією. Це може свідчити, що регулятор, щонайменше, буде утримувати ключову ставку на високому рівні.

Повернення інвестицій підтримає євро

З 2014 року по 2022 рік приблизно 4 трильйони євро встигли інвестувати за межами регіону, коли Європейський центральний банк запровадив від'ємні ставки для європейських вкладників. Наразі "повернулася" лише частина цих вкладень.

Відтак у 2024 році очікують зафіксувати поступовий та постійний попит на євро, оскільки процентні ставки на 4,5 пункту вище ніж 18 місяців тому, в міру того як ці "гроші будуть шукати шлях додому".