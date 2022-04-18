Офіційний курс валют

У понеділок, 18 квітня, Нацбанк встановив офіційний курс євро на рівні 31,82 гривні за євро. Це на 2 копійки менше, ніж було у п'ятницю, 15 квітня.

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Польський злотий навпаки подешевшав – на 3 копійки: тепер його курс становить 6,82 гривні за злотий. Британський фунт стерлінгів коштує 38,14 гривні за фунт. Це на 24 копійки менше, ніж попереднього банківського дня.

Готівковий курс валют

За даними finance.ua, готівковий курс валют в Україні станом на 16 квітня виглядає наступним чином:

Долар: покупка – 30,27 гривні, продаж – 31,61 гривні.

Євро: покупка – 32,95 гривні, продаж – 34,49 гривні.

Злотий: покупка – 7,25 гривні, продаж – 7,51 гривні.

Фунт стерлінгів: покупка – 39,68 гривні, продаж – 42,68 гривні.

Нацбанк послабив валютні обмеження

Нагадаємо, що НБУ заморозив курс долара ще з 24 лютого. До кінця війни він буде на рівні 29,25 гривні за долар. Проте тепер банки можуть продавати валюту населенню. Їм дозволено встановлювати курс не більший, ніж на 10% від офіційного. Тобто максимальна ціна, за якою банки продають долари, – 32,18 гривні.

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