Официальный курс валют

В понедельник, 18 апреля, Нацбанк установил официальный курс евро на уровне 31,82 гривны за евро . Это на 2 копейки меньше, чем было в пятницу, 15 апреля.

Обратите внимание Рыночный курс доллара стабилен, – Марченко успокоил украинцев

Польский злотый наоборот подешевел – на 3 копейки: теперь его курс составляет 6,82 гривны за злотый . Британский фунт стерлингов стоит 38,14 гривны за фунт . Это на 24 копейки меньше, чем в предыдущий банковский день.

Наличный курс валют

По данным finance.ua , наличный курс валют в Украине по состоянию на 16 апреля выглядит следующим образом:

Доллар: покупка – 30,27 гривны, продажа – 31,61 гривны.

Евро: покупка – 32,95 грн, продажа – 34,49 грн.

Злотый: покупка – 7,25 грн, продажа – 7,51 грн.

Фунт стерлингов: покупка – 39,68 грн, продажа – 42,68 грн.

Нацбанк ослабил валютные ограничения

Напомним, что НБУ заморозил курс доллара еще с 24 февраля. До конца войны он будет на уровне 29,25 гривны за доллар. Однако теперь банки могут продавать валюту населению . Им разрешено устанавливать курс не больше чем на 10% от официального. То есть максимальная цена, по которой банки продают доллары – 32,18 гривны.