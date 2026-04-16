Поразка Орбана спричинила нові хвилювання щодо євро в Угорщині

Після поразки Віктора Орбана на виборах в Угорщині, продовжується історичне зростання на ринку облігацій. Так відбувається, зокрема, через те, що новий угорський прем'єр Петер Мадяр вагається щодо перспектив введення євро.

Яка зараз ситуація в Угорщині?

Масштабність поразки Орбана, фактично, змінила інвестиційний наратив в Угорщині, повідомляє Bloomberg.

Читайте також Угорщина не може відмовитись від російської нафти: Мадяр зробив важливу заяву

Важливо! Угорщина була відома як "бунтівник" серед країн ЄС. Разом з цим, угорська держава має проблеми в економіці та роздутий бюджет. Наразі ж ця ситуація змінюється.

Нова влада Угорщини вказує, що вона прагне провести реформи, які необхідні для доступу до фондів ЄС. До того ж країна розглядає можливість приєднання до єврозони.

Зауважимо, фонди ЄС були закриті для Угорщини саме через політику Орбана. Нагадаємо, Брюссель заморозив майже 20 мільярдів доларів внаслідок порушення принципів демократії колишнім прем'єром, повідомляє RMF24.

Додаткова дохідність, яку вимагають інвестори для утримання 10-річних внутрішніх облігацій Угорщини замість німецьких бундів (бенчмарку єврозони), впала до найнижчого рівня за 5 років після недільних виборів. Форинт та акції, що котируються на Будапештській фондовій біржі, також різко зросли,

– вказує видання.

Потрібно розуміти, що вступ Угорщини у єврозону може позитивно вплинути на облігації. Зокрема, через зниження фіскальних ризиків.

Чи зможе Угорщина швидко перейти на євро?