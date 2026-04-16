Поражение Орбана вызвало новые волнения по поводу евро в Венгрии

После поражения Виктора Орбана на выборах в Венгрии, продолжается исторический рост на рынке облигаций. Так происходит, в частности, из-за того, что новый венгерский премьер Петер Мадьяр колеблется относительно перспектив введения евро.

Какая сейчас ситуация в Венгрии?

Масштабность поражения Орбана, фактически, изменила инвестиционный нарратив в Венгрии, сообщает Bloomberg.

Важно! Венгрия была известна как "мятежник" среди стран ЕС. Вместе с этим, венгерское государство имеет проблемы в экономике и раздутый бюджет. Сейчас же эта ситуация меняется.

Новая власть Венгрии указывает, что она стремится провести реформы, которые необходимы для доступа к фондам ЕС. К тому же страна рассматривает возможность присоединения к еврозоне.

Заметим, фонды ЕС были закрыты для Венгрии именно из-за политики Орбана. Напомним, Брюссель заморозил почти 20 миллиардов долларов вследствие нарушения принципов демократии бывшим премьером, сообщает RMF24.

Дополнительная доходность, которую требуют инвесторы для содержания 10-летних внутренних облигаций Венгрии вместо немецких бундов (бенчмарка еврозоны), упала до самого низкого уровня за 5 лет после воскресных выборов. Форинт и акции, котирующихся на Будапештской фондовой бирже, также резко выросли.

– указывает издание.

Нужно понимать, что вступление Венгрии в еврозону может положительно повлиять на облигации. В частности, из-за снижения фискальных рисков.

Сможет ли Венгрия быстро перейти на евро?