Поражение Орбана вызвало новые волнения по поводу евро в Венгрии
- Поражение Виктора Орбана на выборах изменило инвестиционный нарратив в Венгрии.
- Новая власть стремится к реформам для доступа к фондам ЕС, которые были заморожены из-за политики Орбана.
После поражения Виктора Орбана на выборах в Венгрии, продолжается исторический рост на рынке облигаций. Так происходит, в частности, из-за того, что новый венгерский премьер Петер Мадьяр колеблется относительно перспектив введения евро.
Какая сейчас ситуация в Венгрии?
Масштабность поражения Орбана, фактически, изменила инвестиционный нарратив в Венгрии, сообщает Bloomberg.
Важно! Венгрия была известна как "мятежник" среди стран ЕС. Вместе с этим, венгерское государство имеет проблемы в экономике и раздутый бюджет. Сейчас же эта ситуация меняется.
Новая власть Венгрии указывает, что она стремится провести реформы, которые необходимы для доступа к фондам ЕС. К тому же страна рассматривает возможность присоединения к еврозоне.
Заметим, фонды ЕС были закрыты для Венгрии именно из-за политики Орбана. Напомним, Брюссель заморозил почти 20 миллиардов долларов вследствие нарушения принципов демократии бывшим премьером, сообщает RMF24.
Дополнительная доходность, которую требуют инвесторы для содержания 10-летних внутренних облигаций Венгрии вместо немецких бундов (бенчмарка еврозоны), упала до самого низкого уровня за 5 лет после воскресных выборов. Форинт и акции, котирующихся на Будапештской фондовой бирже, также резко выросли,
– указывает издание.
Нужно понимать, что вступление Венгрии в еврозону может положительно повлиять на облигации. В частности, из-за снижения фискальных рисков.
Сможет ли Венгрия быстро перейти на евро?
Быстрый переход на евро пока невозможен для Венгрии. Мадьяр должен провести значительную работу, чтобы страна соответствовала критериям присоединения к валютному блоку.
В то же время ожидается, что это присоединение состоится в течение того времени, пока Мадьяр будет на посту. То есть, до 2030 года.
Однако на облигации положительно влияет сам факт того, что Венгрия начала процессы вступления в еврозону. На нового венгерского премьера чрезвычайно хорошо отреагировали и лидеры ЕС. Они имеют значительные ожидания относительно будущего Венгрии.