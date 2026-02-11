Відбулися важливі зміни: тепер ще в одній країні ходять євро

Болгарія стала частиною єврозони. Ці зміни відбулися з 1 січня 2026 року. Зауважимо, що такий перехід був запланований і затверджений Радою ЄС значно давніше.

Що відомо про перехід Болгарії на євро?

Болгарія стала 21 країною-членом єврозони, повідомляє Рада ЄС.

Стефані Лосе Міністерка економіки Данії Болгарія посідає своє місце 21-го члена єврозони. Це знаменує собою кульмінацію ретельного процесу вступу Болгарії, що включає ретельний аналіз та інтенсивну підготовку. Я щиро вітаю Болгарію та болгарський народ з цим величезним досягненням.

Зауважимо, що перехід на євро відбувався поступово. Аби цей процес "пом'якшити" встановили перехідний курс. Він такий: 1 євро це 1,95583 болгарського лева.

Які держави не є частиною єврозони?

Далеко не всі країни ЄС є членами єврозони. Наразі це 6 держав з 27. Йдеться про:

Чехію;

Данію;

Угорщину;

Польщу;

Румунію;

Щобільше, наразі ці країни не планують перехід. Першочергово, вони не відповідають встановленим економічним критеріям. До того ж для цього немає відповідного політичного підґрунтя.

Що ще важливо знати про перехід Болгарії на євро?