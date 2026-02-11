Произошли важные изменения: теперь еще в одной стране ходят евро

Болгария стала частью еврозоны. Эти изменения произошли с 1 января 2026 года. Заметим, что такой переход был запланирован и утвержден Советом ЕС значительно раньше.

Что известно о переходе Болгарии на евро?

Болгария стала 21 страной-членом еврозоны, сообщает Совет ЕС.

Стефани Лосе Министр экономики Дании Болгария занимает свое место 21-го члена еврозоны. Это знаменует собой кульминацию тщательного процесса вступления Болгарии, включающий тщательный анализ и интенсивную подготовку. Я искренне поздравляю Болгарию и болгарский народ с этим огромным достижением.

Заметим, что переход на евро происходил постепенно. Чтобы этот процесс "смягчить" установили переходный курс. Он таков: 1 евро это 1,95583 болгарского лева.

Какие государства не являются частью еврозоны?

Далеко не все страны ЕС являются членами еврозоны. Сейчас это 6 государств из 27. Речь идет о:

Чехии;

Дании;

Венгрии;

Польше;

Румынии;

Более того, пока эти страны не планируют переход. В первую очередь, они не соответствуют установленным экономическим критериям. К тому же для этого нет соответствующей политической основы.

Что еще важно знать о переходе Болгарии на евро?