11 февраля, 06:00
Произошли важные изменения: теперь еще в одной стране ходят евро

Анастасия Зорик
Основные тезисы
  • Болгария присоединилась к еврозоне с 1 января 2026 года, став 21-й страной-членом.
  • Переход на евро в Болгарии был постепенным, с установленным курсом 1 евро за 1,95583 болгарского лева.

Болгария стала частью еврозоны. Эти изменения произошли с 1 января 2026 года. Заметим, что такой переход был запланирован и утвержден Советом ЕС значительно раньше.

Что известно о переходе Болгарии на евро?

Болгария стала 21 страной-членом еврозоны, сообщает Совет ЕС.

Стефани Лосе

Министр экономики Дании

Болгария занимает свое место 21-го члена еврозоны. Это знаменует собой кульминацию тщательного процесса вступления Болгарии, включающий тщательный анализ и интенсивную подготовку. Я искренне поздравляю Болгарию и болгарский народ с этим огромным достижением.

Заметим, что переход на евро происходил постепенно. Чтобы этот процесс "смягчить" установили переходный курс. Он таков: 1 евро это 1,95583 болгарского лева.

Какие государства не являются частью еврозоны?

Далеко не все страны ЕС являются членами еврозоны. Сейчас это 6 государств из 27. Речь идет о:

  • Чехии;
  • Дании;
  • Венгрии;
  • Польше;
  • Румынии;
Более того, пока эти страны не планируют переход. В первую очередь, они не соответствуют установленным экономическим критериям. К тому же для этого нет соответствующей политической основы.

Что еще важно знать о переходе Болгарии на евро?

  • Болгары неоднозначно отнеслись к этим изменениям. Их обеспокоил возможный рост цен на товары из-за перехода на евро. Болгарское правительство пообещало контролировать ситуацию и своевременно реагировать на злоупотребления.

  • Переход на евро стартовал с 1 января, а вот с 1 февраля расчеты начали полностью осуществлять в евро. То есть, в течение первого месяца 2026 года болгарский лев и европейская валюта существовали параллельно. А вот уже в феврале "остались", исключительно евро.