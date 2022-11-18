У Євросоюзі очікують, що цінова стеля на російську нафту від країн G7 запрацює 5 грудня 2022 року. Єврокомісарка з енергетики Кадрі Сімсон додав, що на сьогодні їхня ціль полягає у тому, що завершити цю угоду до цієї дати.

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Запровадження цінової стелі для російської нафти

США мають на меті вже найближчими днями випустити інструкцію зі встановлення стелі цін на російську нафту і готовий до деяких заминок з реалізацією цього плану, заявили у Державному департаменті США.

Варто також додати, що з 5 грудня 2022 року Євросоюз зупинить процес придбання російської нафти, а з 5 лютого 2023 року обмеження розширяться й на російські нафтопродукти. Для держави-агресорки Європа – це вкрай важливий ринок, тому ці санкції мають стати потужним ударом для одного з провідних світових виробників та експортерів чорного золота.

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Кадрі Сімсон додала, що європейські санкції стосуються сирої нафти для країн з Євросоюзу, а також вони покрили можливий розрив цін на сировину для міжнародних покупців завдяки восьмому пакету санкцій.