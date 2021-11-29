Європейський інвестиційний банк вклав в Україну 7 мільярдів євро: на що витрачають кошти

Україна та Європейський інвестиційний банк співпрацюють з 2007 року. За цей час Україна отримала понад 7 мільярдів євро, з них 1 мільярд за минулий рік.

Відповідну заяву зробив очільник Представництва Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) в Україні Жан-Ерік де Загон.

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Мільярди для України

Загон заявив, що наразі йдеться про портфель кредитів для України Європейського інвестиційного банку у розмірі 7 мільярдів євро. Виділяючи кошти ЄІБ акцентує на наступних напрямках:

зелена енергетика (наприклад, йдеться про екологічні види транспорту),

сектор інфраструктури;

допомога стосовно відновлення підконтрольної Україні частини Донбасу.

Ми доклали дуже багато зусиль у 2014 – 2016 роках — після Революції Гідності. На той час Банк та ЄС зобов'язалися надати Україні 3 мільярди євро кредитів. І ми виконали це зобов'язання. Торік ми мали кризу, пов'язану з COVID-19, і підписали кредит на 1 мільярд євро,

– підмітив Жан-Ерік де Загон.

Що таке Європейський інвестиційний банк Це державна фінансово-кредитна установа Європейського Союзу, яка була створена у 1958 році. Штаб-квартира розташована у Люксембурзі. Мета цієї установи – фінансувати розвиток відсталих європейських регіонів у формі довготермінових кредитів. Банк також підтримує проєкти, які відповідають політиці та основним пріоритетам Європейського Союзу.

Куди йдуть гроші

Переважна частина кредитів від Європейського інвестиційного банку спрямована на проєкти пов'язані з транспортом. Крім того, кошти також виділяють на:

енергетичні проєкти – 1,1 мільярда євро;

муніципальні проєкти – 1,3 мільярда євро;

розвиток малих та середніх підприємств через комерційні банки в Україні – 2 мільярди євро;

співпрацю у сфері промисловості – приблизно 500 мільйонів євро.

Загалом пріоритетами ЄІБ Загон назвав екологічний та сталий розвиток країн, а також цифровізація економік. За його словами, спершу країни мають прагнути до сучасної економіки, а далі йти шляхом її цифровізації.