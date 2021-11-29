Соответствующее заявление сделал глава Представительства Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) в Украине Жан-Эрик де Загон.

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Миллиарды для Украины

Загон заявил, что речь идет о портфеле кредитов для Украины от Европейского инвестиционного банка в размере 7 миллиардов евро. Выделяя средства ЕИБ делает акцент на следующих направлениях :

зеленая энергетика (например, речь идет об экологических видах транспорта),

сектор инфраструктуры;

помощь по восстановлению подконтрольной Украине части Донбасса.

Мы приложили очень много усилий в 2014 – 2016 годах после Революции Достоинства. К тому времени Банк и ЕС обязались предоставить Украине 3 миллиарда евро кредитов. И мы выполнили это обязательство. В прошлом году у нас был кризис, связанный с COVID-19, и подписали кредит на 1 миллиард евро,

– заметил Жан-Эрик де Загон.

Что такое Европейский инвестиционный банк Это государственное финансово-кредитное учреждение Европейского Союза, созданное в 1958 году. Штаб-квартира находится в Люксембурге. Цель этого учреждения – финансировать развитие отсталых европейских регионов в форме долгосрочных кредитов. Банк также поддерживает проекты, отвечающие политике и основным приоритетам Европейского Союза.

Куда идут деньги

Подавляющая часть кредитов от Европейского инвестиционного банка направлена ​​на проекты, связанные с транспортом. Кроме того, средства также выделяют на:

энергетические проекты – 1,1 миллиарда евро;

муниципальные проекты – 1,3 миллиарда евро;

развитие малых и средних предприятий через коммерческие банки в Украине – 2 миллиарда евро;

сотрудничество в сфере промышленности – около 500 миллионов евро.