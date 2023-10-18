Чи є в Україні попит на нові банки: в НБУ розповіли про динаміку за 5 років

Заступник голови НБУ Дмитро Олійник в новому інтерв'ю розповів про ситуацію у банківському секторі. Зокрема, він згадав про ймовірність появи нових банків в Україні.

Чи є попит на нові банки в Україні

За словами заступника глави Нацбанку Дмитро Олійник, в Україні немає попиту на нові банки. Він додав, що за останні 5 років до центробанку не надійшов жоден пакет документів з відповідним запитом.

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Крім того, Олійник повідомив, що кількість звернень представників небанківського сектору до НБУ також перебуває на досить низькому рівні. Хоча цей попит зріс у порівнянні з 2022 роком. Наразі йдеться про понад 20 запитів, які надійшли з початку поточного року. Більшість з цих заявок надійшла від фінансових компаній та лізингодавців.

З них половину відхилено, решта ще на розгляді,

– пояснив Олійник.

Водночас зріс попит на переліцензування для учасників платіжного ринку на отримання ліценцій, аби мати право надавати відповідні послуги. З січня 2023 року з відповідним запитом до регулятора звернулось 70 небанківських установ, 55 з них зверталися декілька разів.

Також нагадаємо, що на початку жовтня Нацбанк ліквідував та забрав ліценцію в Українського будівельно-інвестиційного банку. Кредитора ще у вересні визнали неплатоспроможним.