Це може вас здивувати: чи є в Україні алмази
- В Україні родовища алмазів не виявлені, але зафіксовані прояви кімберлітового і лампроїтового магматизму в Миколаївській, Волинській та Кіровоградській областях.
- Знайдені різні типи кристалів, включаючи кімберлітові та лампроїтові, мікрокристалічні карбонадо та зелені кристали, а також імпактні алмази в Житомирській області.
Алмази є розповсюдженими та популярними дорогоцінними каміннями. Їх видобувають у великій кількості країн.
Чи є в Україні алмази
Однак в Україні родовища алмазів не виявлені, пише 24 Канал з посиланням на Інститут Геології.
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Водночас прояви кімберлітового і лампроїтового магматизму зафіксовані у таких областях:
- Миколаївській;
- Волинській;
- Кіровоградській.
Крім того, було знайдено значну кількість кристалів алмазів у теригенних відкладах різного віку. Наприклад, рідкісні кристали кімберлітового та лампроїтового типу розміром від 0,5 до 3,5 міліметрів зустрічаються в окремих геологічних утвореннях, зокрема в межах Волині та Кіровоградського району.
Друга група – численні дрібні зерна алмазів з неогенових титан-цирконієвих розсипів,
– повідомляє Інститут Геології.
Третя категорія містить мікрокристалічні агрегати, відомі як карбонадо. Однак їхнє походження точно не визначене, але вони трапляються у титан-цирконієвих розсипах України.
Значний інтерес становлять зелені кристали з балтських відкладів, які мають розмір приблизно 0,3 міліметра та належать до четвертої категорії. А п’ятою групою є імпактні алмази, що утворюються внаслідок падіння метеоритів.
Прикладом того є Білинівська астроблема в Житомирській області, де кратер діаметром близько 5 кілометрів утворився близько 165 мільйонів років тому. Вміст алмазів у цій зоні досягає 9,8 карата на тонну породи.
Чи є в Україні перспективи для пошуку алмазів?
Серед перспективних для пошуку алмазів родовищ виділяються північ Волино-Подільської плити, Північно-Західний район, Побузький регіон, Кіровоградський район та Приазовський мегаблок. У північній частині Волині знайдено уламки кімберлітів, близьких за складом до алмазоносних порід Якутії, а у Приазов’ї – лампроїтову трубку "Мрія", у якій встановлено присутність дрібних зерен алмазів.
Важливо! Подібні прояви дозволяють припускати наявність нових перспективних родовищ.