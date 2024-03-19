Чому у Японії процентна ставка зросла вперше за 17 років

Японський Центробанк вимушений коригувати процентну ставку. На це вплинула остання вимога профспілок.

Що саме відбулося

19 березня відбулося засідання представників Центробанку Японії. В результаті, було прийняте рішення про відмову від політики негативних процентних ставок.

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Внаслідок цього, вперше за 17 років процентна ставка за кредитами "овернайт" зросла, її діапазон склав від 0% до 0,1%. Раніше цей показник був від -0,1% до 0%.

Довідка: Овернайт – отримані та надані депозити та кредити, які мають термін менше одного операційного дня. До уваги не беруться неробочі дні банку.

Це серйозна зміна в політиці, набагато більш масштабна, ніж я очікував

– наголошує економіст Хідео Кумано

Чому відбулася зміна

Політика негативних ставок була вперше впроваджена у Японії у 2016 році.

У березні найбільші роботодавці Японії оголосили про згоду з великими профспілками та висловили намір збільшити зарплати на 5,28%. За останні 33 роки це найбільше підвищення.

Раніше профспілки остерігалися таких рішень через страх заподіяти шкоду конкурентоспроможності компаній. Однак, варто врахувати, що теперішня політика японського Центробанку спричинила падіння єна. А це, своєю чергою, негативно впливає зокрема на домогосподарства.