Обсяг торгів японською єною

Торги японською єною на чиказькій біржі CME досягли в обсягах 74,8 мільярда доларів, що є абсолютним рекордом у 2023 році. Також вартість цієї валюти на торгах у Нью-Йорку зросла на 4%.

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Ці тенденції дозволили єні вирізнитися серед інших топових валют на ринку, наприклад за тиждень пара долар-єна досягнула найвищої волатильності за останніх 4 місяці.

Такі активні торги є результатом реакції трейдерів на слова глави центробанку Японії. Ймовірно, вони сприйняли це як сигнал до позитивних змін та кінець режиму негативних ставок банку.

Скільки на відновлення України передасть Японія

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив на саміті, що його країна готова надати Україні на відновлення економіки близько 4,5 мільярда доларів.

Ми сповнені рішучості підтримувати незалежну та демократичну Україну в межах її міжнародно визнаних кордонів,

– йдеться у документі G7.

До слова, раніше представники Японії повідомляли про нову програму для українських переселенців. Також у заяві G7 вказано, що організація обмежить фінансові можливості Росії для підтримки її незаконної війни.