Объем торгов японской иеной

Торги по японской иене на чиказской бирже CME достигли в объемах 74,8 миллиарда долларов, что является абсолютным рекордом в 2023 году. Также стоимость этой валюты на торгах в Нью-Йорке выросла на 4%.

Читайте также Накопить и приумножить: в чем лучше держать свои сбережения

Эти тенденции позволили ине отличиться среди других топовых валют на рынке, например за неделю пара доллар-йена достигла самой высокой волатильности за последние 4 месяца.

Подобные активные торги являются результатом реакции трейдеров на слова главы центробанка Японии. Вероятно, они восприняли это как сигнал положительных изменений и конец режима негативных ставок банка.

Сколько на восстановление Украины передаст Япония

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил на саммите, что страна готова предоставить Украине на восстановление экономики около 4,5 миллиарда долларов.

Мы полны решимости поддерживать независимую и демократическую Украину в пределах ее международно признанных границ,

– говорится в документе G7.

Ранее представители Японии сообщали о новой программе для украинских переселенцев. Также в заявлении G7 отмечено, что организация ограничит финансовые возможности России для поддержки ее незаконной войны.