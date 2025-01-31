Такого не було з 2018 року: секрет рекордного здорожчання однієї з топових валют світу
- Японська єна завершує найкращий місяць на ринку з 2018 року, зміцнивши позиції на 1,6% за січень.
- Зростання курсу єни пов'язане з очікуваннями підвищення процентних ставок центральним банком Японії у 2025 році.
- Єна використовується для формування 6% світових міжнародних резервів, становлячи 654,14 мільярда доларів.
- На момент публікації, курс єни становив 154,86 єни за долар, з початку року подорожчавши на 1,78%.
Японська єна значно посилила свої позиції на валютному ринку. На курс єни до долара впливають очікування щодо монетарної політики центрального банку Японії.
Курс єни до долара
Японська єна завершує найкращий місяць на ринку з 2018 року. Крім того, валюта істотно подорожчала за тиждень. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.
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За січень японська валюта зміцнила свої позиції на ринку на 1,6%. Це найкращий результат єни за місяць за 7 років. Тоді як за тиждень грошова одиниця додала в ціні 0,7%.
До теми! Японську єну активно використовують для формування міжнародних резервів. На національну валюту Японії припадає 654,14 мільярда доларів або 6% світових резервів
На момент створення цього матеріалу, курс коливається на рівні 154,86 єни за долар. У п'ятницю, 31 січня, курс єни до долара впав на 0,53%. З початку року єна подорожчала на 1,78%, за даними Google Фінанси.
Чому зростає курс єни:
- Японська валюта дорожчає, оскільки ринок очікує на подальше підвищення процентних ставок центральним банком Японії у 2025 році.
- Додають, що центральний банк продовжить підвищувати процентні ставки, якщо економіка та ціни будуть рухатися відповідно до його прогнозів.