Такого не було з 2018 року: секрет рекордного здорожчання однієї з топових валют світу

Японська єна значно посилила свої позиції на валютному ринку. На курс єни до долара впливають очікування щодо монетарної політики центрального банку Японії.

Курс єни до долара

Японська єна завершує найкращий місяць на ринку з 2018 року. Крім того, валюта істотно подорожчала за тиждень. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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За січень японська валюта зміцнила свої позиції на ринку на 1,6%. Це найкращий результат єни за місяць за 7 років. Тоді як за тиждень грошова одиниця додала в ціні 0,7%.

До теми! Японську єну активно використовують для формування міжнародних резервів. На національну валюту Японії припадає 654,14 мільярда доларів або 6% світових резервів

На момент створення цього матеріалу, курс коливається на рівні 154,86 єни за долар. У п'ятницю, 31 січня, курс єни до долара впав на 0,53%. З початку року єна подорожчала на 1,78%, за даними Google Фінанси.

Чому зростає курс єни: