Бідна на ресурси Японія є одним із найбільших імпортерів чорного золота та природного газу у світі. OilPrice також повідомляє про те, що останнє зростання цін на чорне золото обвалило єну до трирічного мінімуму на початку жовтня. Падіння нацвалюти та подорожчання нафти називають токсичним коктейлем для відновлення Японії після кризи.

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Японія стривожена подорожчанням нафти

У Міністерстві закордонних справ Японії висловили занепокоєння щодо стрімкого зростання цін на нафту та вважають, що це може завадити відновленню світової економіки після кризи, яку спричинила пандемія коронавірусу. Ця заява була зроблена після зустрічі виконавчого директора Міжнародного енергетичного агентства Фатіха Біроля з очільником Бюро з економічних питань МЗС Японії.

Японія веде діалог з країнами-постачальниками нафти та прагне тісно співпрацювати з Міжнародним енергетичним агентством, яке відіграє центральну роль в стабілізації енергетичного ринку,

– зазначили у японському відомстві.

Відомо, що Японія звернулася до ОПЕК та їх партнерів з ОПЕК+ із закликом збільшили обсяги видобування нафти перед засіданням альянсу на початку листопада. Аналогічне прохання прозвучало й від США. Проте в ОПЕК вирішили поступово збільшувати цей показник. Наразі йдеться про додаткові 400 тисяч барелів на добу щомісяця, починаючи з грудня.

Японія веде переговори з ОПЕК / Фото Getty Images

Коментарі ОПЕК та МЕА

В ОПЕК+ вважають, що поступове послаблення обмежень – це правильний підхід, оскільки наступного року на ринку очікують профіцит (перевищення обсягів експорту над імпортом у контексті торгового балансу). Тоді як під час відеозустрічі представників Японії та Міжнародного енергетичного агентства цього тижня був зафіксований ще один важливий нюанс.

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Виконавчий директор МЕА Фатіх Бірол наголосив на "необхідності додаткових інвестицій для задоволення майбутнього попиту". Він пояснив, що потреба у нафті та природному газі різко не зменшиться навіть з врахуванням переходу до відновлюваних джерел.

Актуальна вартість нафти згідно з Bloomberg: