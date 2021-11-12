Бедная ресурсы Япония является одним из крупнейших импортеров черного золота и природного газа в мире. OilPrice сообщает о том, что последний рост цен на сырье обрушил иену до трехлетнего минимума в начале октября. Падение нацвалюты и удорожание нефти называют токсичным коктейлем для восстановления Японии после кризиса.
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Япония встревожена подорожанием нефти
В Министерстве иностранных дел Японии выразили обеспокоенность стремительным ростом цен на нефть и считают, что это может помешать восстановлению мировой экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Это заявление было сделано после встречи исполнительного директора Международного энергетического агентства Фатиха Бироля с главой Бюро по экономическим вопросам МИД Японии.
Япония ведет диалог со странами-поставщиками нефти и стремится тесно сотрудничать с Международным энергетическим агентством, играющим центральную роль в стабилизации энергетического рынка,
– отметили в японском ведомстве.
Известно, что Япония обратилась к ОПЕК и их партнерам по ОПЕК+ с призывом увеличили объемы добычи нефти перед заседанием альянса в начале ноября. Аналогичная просьба прозвучала и от США. Однако в ОПЕК решили постепенно увеличивать этот показатель. Речь идет о дополнительных 400 тысячах баррелей в сутки ежемесячно, начиная с декабря.
Япония ведет переговоры по ОПЕК / Фото Getty Images
Комментарии ОПЕК и МЭА
В ОПЕК+ считают, что постепенное ослабление ограничений – это правильный подход, поскольку в следующем году на рынке ожидается профицит (превышение объемов экспорта над импортом в контексте торгового баланса). В то время как во время видео-встречи представителей Японии и Международного энергетического агентства на этой неделе был зафиксирован еще один важный нюанс.
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Исполнительный директор МЭА Фатих Бирол отметил "необходимость дополнительных инвестиций для удовлетворения будущего спроса". Он пояснил, что потребность в нефти и природном газе резко не снизится даже с учетом перехода к возобновляемым источникам.
Актуальная стоимость нефти согласно Bloomberg:
- WTI – 80,46 доллара за баррель;
- Brent – 81,97 доллара за баррель;