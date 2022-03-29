Рішення набуде чинності з 5 квітня. Щоб вивезти золото до Росії, знадобиться дозвіл від міністра економіки Японії.

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Напередодні операції із золотом для Росії обмежили США та Велика Британія:

Велика Британія заборонила своїм структурам допомогати Москві продати свої золоті запаси;

заборонила своїм структурам допомогати Москві продати свої золоті запаси; США пригрозили санкціями тим, хто, проводитиме транзакції, пов’язані з золотом за участю Росії.

Японські санкції проти Росії

Крім золота, Японія ввела заборону на експорт дорогих автомобілів, ювелірних виробів, косметики, алкоголю, високотехнологічних товарів тощо. Японія заборонила активи понад 100 російських фізичних осіб та компаній. Та на цьому країна не зупиняється.

Зараз обговорюється питання введення обмежень для росіян на японських криптобіржах. Також в Японії заявили, що готові підвищити мита на російські товари, а деякі і взагалі заборони.

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