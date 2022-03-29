Решение вступит в силу с 5 апреля. Чтобы ввезти золото в Россию, потребуется разрешение от министра экономики Японии.

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Накануне операции с золотом для России ограничили США и Великобритания:

Великобритания запретила своим структурам помогать Москве продать свои золотые запасы;

США пригрозили санкциями тем, кто будет проводить транзакции, связанные с золотом с участием России.

Японские санкции против России

Кроме золота, Япония ввела запрет на экспорт дорогих автомобилей, ювелирных изделий, косметики, алкоголя, высокотехнологичных товаров. Япония запретила активы более чем 100 российских физических лиц и компаний. Но на этом страна не останавливается.

Сейчас обсуждается вопрос о введении ограничений для россиян на японских криптобиржах. Также в Японии заявили, что готовы повысить пошлины на российские товары, а некоторые и вовсе запретить.