Министерство экономики Японии выделяет дополнительные 300 миллионов долларов на исследования чипов. Ключевая цель ведомства – увеличение конкурентоспособности страны в этой области.

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Япония делает ставку на микросхемы

Эти средства направят на поддержку исследовательской группы, которая работает над созданием передовых технологий производства микросхем. Эта программа является частью общенационального толчка к росту производства полупроводников в Японии.

Министерство экономики Японии также сообщило, что согласовало передачу исследований в сфере передовых технологий производства на аутсорсинг Центра передовых полупроводниковых технологий (LSTC), который создали для объединения японских исследователей в ряде отраслей. Речь идет о следующих:

Нанотехнологии;

Материалы и искусственный интеллект.

Еще одна цель – поддержка производства микросхем в государственной корпорации Rapidus Corp. Поэтому до 2026 года в LSTC планируют разработать ноу-хау по производству микросхем с технологическими нормами 1,4 нм, которым она планирует поделиться с Rapidus.

Почему микросхемы настолько важны для современного мира Дело в том, что сегодня ни один бытовой электрический прибор не получится создать без чипов. Для производства таких элементов должно быть высокотехнологичное производство и миллиардные инвестиции. Микросхемы также называют "кровью экономики".

Напомним, что в 2023 году акции американской компании Nvidia, которая специализируется на создании полупроводников, графических процессоров и других товаров выросли в цене более чем на 230%.