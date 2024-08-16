Росіяни втратили доступ до мільярдів доларів

Центральний банк Росії повідомив, що російські компанії втрачають буквально мільярди доларів. Згідно з останніми даними регулятора, за липень фінансові активи Росії за кордоном зросли на 4,7 мільярда доларів.

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З початку року цей показник виріс на 44,6 мільярда доларів. Для порівняння, це більше, ніж вдвічі більше, ніж зафіксували за аналогічний період рік тому – 21,4 мільярда доларів. Головна причина, чому росіяни не можуть отримати доступ до цих коштів, – це проблеми з платежами в іноземних банках.

Нагадаємо, що центральні банки Росії та Індії відновили переговори про торгівлю між країнами у національній валюті. Зокрема, регулятори розглядають можливість встановлення базового курсу. Водночас додамо, що китайські банки підвищили курс юаня для російських імпортерів. На такий крок пішли як великі, так і маленькі кредитори.

Додають, що міжнародні розрахункові ланцюжки стають все складнішими для росіян. Це офіційні дані від центробанку держави-агресорки. Найімовірніше, це пов'язано із санкціями Заходу проти Росії.