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Скільки грошей можна зберігати на банківській картці

В Україні немає законодавчо встановленої максимальної суми, яку фізична особа може зберігати на звичайному банківському рахунку або картці. Тобто саме по собі накопичення 100 тисяч, 400 тисяч чи навіть кількох мільйонів гривень не є підставою для автоматичного блокування рахунку. Водночас банки зобов'язані здійснювати фінансовий моніторинг відповідно до Закону України № 361-IX "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом".

Під час перевірок фінансові установи аналізують не лише розмір коштів, а й характер операцій, їхню регулярність, джерела надходжень та відповідність фінансовому стану клієнта.

Важливо! Окрему увагу привертає поріг у 400 тисяч гривень. Відповідно до статті 20 згаданого закону, фінансова операція вважається пороговою, якщо її сума дорівнює або перевищує 400 тисяч гривень (або еквівалент в іноземній валюті) та має хоча б одну з передбачених законодавством ознак.

Зокрема, це можуть бути операції за участю політично значущих осіб, перекази коштів за кордон та інші випадки, визначені законом. Тому помилково вважати, що будь-яке зарахування 400 тисяч гривень на картку автоматично означає блокування або обов'язкову перевірку.

Водночас фінансовий моніторинг може стосуватися й операцій на значно менші суми. Якщо надходження не відповідають звичній фінансовій поведінці клієнта або мають ознаки підозрілих, банк може зацікавитися ними незалежно від розміру.

За яких умов банк може заблокувати рахунок і як цього уникнути

Найчастіше додаткові запитання у банку можуть виникнути, якщо людина регулярно отримує значні перекази від різних осіб, вносить великі суми готівкою або проводить операції, які не відповідають її звичним доходам. Наприклад, якщо клієнт офіційно отримує 20 тисяч гривень зарплати, але раптом починає регулярно зараховувати на рахунок сотні тисяч гривень, банк може попросити пояснити походження цих коштів.

За необхідності фінансова установа має право запросити документи, які підтверджують законність надходжень. Залежно від ситуації це можуть бути:

довідка про заробітну плату або податкова декларація;

договір купівлі-продажу нерухомості чи автомобіля;

документи про отримання спадщини або подарунка;

договір позики;

документи про отримання доходу від підприємницької діяльності.

Якщо клієнт не надає необхідних пояснень або документів, а банк не може провести належну перевірку, фінансова установа може відмовити в проведенні операції чи припинити ділові відносини з клієнтом у передбачених законом випадках.

Водночас сам запит банку не означає, що людина порушила закон або втратила свої гроші. Національний банк України пояснює, що в разі припинення обслуговування фінустанова повинна повернути клієнту залишок коштів готівкою або перерахувати їх на інший рахунок за наданими реквізитами.

Зверніть увагу! Щоб зменшити ймовірність проблем із фінансовим моніторингом, варто користуватися рахунком відповідно до його призначення, не приховувати джерела надходжень і зберігати документи, які підтверджують походження значних сум.

Також не варто штучно розділяти великі перекази на декілька менших, намагаючись обійти фінансовий моніторинг. Національний банк окремо звертає увагу на ознаки навмисного дроблення операцій для уникнення законодавчих вимог.

Отже, українці можуть зберігати на банківських картках будь-які суми без встановленого законом максимального обмеження. Головне – щоб походження грошей було законним і людина могла підтвердити його документами на вимогу банку.

До речі, ми писали, що регулярні перекази від різних людей на банківську картку можуть привернути увагу фінансового моніторингу. Водночас сама кількість відправників не є автоматичною підставою для блокування рахунку – значення мають характер операцій, їхні суми та відповідність фінансовому профілю клієнта.