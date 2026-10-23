Скільки грошей можна отримати від родичів без податків: що варто знати українцям

Яку суму можна отримати від близьких родичів без податків

В Україні немає встановленого грошового ліміту, після перевищення якого людина автоматично повинна сплачувати податки з подарунка від близьких родичів. Відповідно до статті 174 Податкового кодексу України, подарунки, отримані від членів сім'ї першого та другого ступенів споріднення, оподатковуються за нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб (ПДФО).

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Зверніть увагу! До першого ступеня споріднення належать батьки, чоловік або дружина, а також діти, зокрема усиновлені. Другий ступінь охоплює рідних братів і сестер, бабусю, дідуся та онуків. Це означає, що гроші, подаровані, наприклад, батьками дитині або бабусею онукові, можуть не оподатковуватися незалежно від суми.

Як пояснює Державна податкова служба України, правила оподаткування подарунків визначаються за нормами, передбаченими для спадщини. Якщо дарувальник і одержувач є податковими резидентами України та належать до зазначених категорій родичів, ставка ПДФО становить 0%. Такі подарунки також звільняються від військового збору.

Важливо! Водночас важливо розрізняти подарунок і будь-яке інше надходження коштів. Податкові наслідки залежать від суті операції та обставин переказу, тому за потреби варто зберігати документи, які підтверджують походження грошей і родинні зв'язки.

Коли за гроші від родичів доведеться сплачувати податки

Якщо гроші або інший подарунок отримані від родича, який не належить до першого чи другого ступеня споріднення, правила оподаткування відрізняються. Наприклад, це може стосуватися подарунків від тітки, дядька, двоюрідного брата чи сестри.

Зверніть увагу! За роз'ясненнями Державної податкової служби, якщо дарувальник і одержувач є резидентами України, подарунок від особи, яка не належить до зазначених ступенів споріднення, оподатковується ПДФО за ставкою 5%. Крім того, у 2026 році потрібно враховувати військовий збір за ставкою 5%. Таким чином, загальне податкове навантаження може становити 10% вартості оподатковуваного подарунка.

Наприклад, якщо людина отримала від тітки подарунок на суму 100 000 гривень, за умови застосування зазначених ставок податки становитимуть 10 000 гривень. Для подарунків від нерезидентів можуть діяти інші правила, зокрема ставка ПДФО 18%.

Важливо! Окремо слід враховувати, що правила для подарунків у негрошовій формі можуть передбачати спеціальне неоподатковуване обмеження. У 2026 році воно становить 2 161,75 гривні на місяць, але це правило не є загальним лімітом для грошових переказів від родичів.

Отже, перед отриманням великої суми варто з'ясувати, чи є переказ подарунком, хто саме його здійснює та який податковий статус мають обидві сторони. Сам факт зарахування грошей на банківську картку не означає автоматичного виникнення податкового зобов'язання, але за необхідності походження коштів потрібно бути готовим підтвердити.

Нещодавно ми повідомляли, що перекази грошей між чоловіком і дружиною не означають автоматичного виникнення податкових зобов'язань. Водночас важливо, чи зареєстрований шлюб офіційно та чи йдеться про сімейну фінансову допомогу, подарунок або інший вид доходу.