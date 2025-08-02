Рівень підробки гривень за результатами 2024 року дещо зріс у порівнянні з низькими показниками 2022-2023 років. Ця цифра наблизилась до значень 2021 року.

Яку купюру підробляють найчастіше?

Водночас ситуація залишається контрольованою та не становить загрози для економіки, пише 24 Канал з посиланням на НБУ.

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За підсумками минулого року на мільйон справжніх банкнот гривні припадало близько 5,1 підроблених купюр.

Водночас у 2021 році (до повномасштабного вторгнення) цей показник був вищим. Він становив близько 7,1 підроблених банкнот.

Цікаво! Ба більше, згідно з інформацією Європейського центрального банку показник у країнах Євросоюзу у 2023 році був у понад три рази вищий і становив приблизно 16 мільйонів фіктивних євро.

Найчастіше у 2024 році з обігу вилучалися купюри двох номіналів:

500 гривень (78% від загальної кількості вилучених підробок);

(78% від загальної кількості вилучених підробок); 200 гривень (18%).

Інші вилучені з обігу підроблені банкноти номіналами 1, 5, 10, 20, 50, 100 та 1000 гривень становили лише 4% від основної кількості підробок.

Частіше підробляють нові чи старі купюри? Слід також додати, що минулого року (так само й у 2021–2023 роках) найбільше підробляли банкноти саме старого зразка. За результатами 2024 року підробки нового зразка становлять лише 5,5% від загальної кількості. Це зумовлено тим, що банкноти національної валюти сучасного покоління мають удосконалений дизайн та посилену систему захисту.

Важливо! У разі виникнення сумнівів щодо справжності банкнот гривні й іноземної валюти українці можуть звертатися до банків, які передають ці банкноти для проведення досліджень Національному банку.