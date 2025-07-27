Які обмеження на зняття готівки в Україні?

Вони залежать від банку, індивідуальних умов клієнта тощо, передає 24 Канал з посиланням на Нацбанк.

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Наразі українці можуть зняти до 100 тисяч гривень на добу з одного рахунку в касах банків. Однак банкомати дозволяють отримати до 50 тисяч гривень на день (залежно від ліміту на картці).

Якщо ж особа зняла 50 тисяч гривень з банкомату за день, то протягом цього ж дня може зняти ще 50 тисяч гривень з банківської каси. Тобто максимальна сума готівки, яку можна зняти за добу, складає 100 тисяч гривень.

Де ще можна зняти готівку? Отримати готівку можна ще у магазинах, аптеках, автозаправних станціях. Для цього слід щось купити за допомогою картки та попросити продавця видати готівку. Зазвичай це від 500 до 6 тисяч гривень.

Важливо! Найбільше коштів можна зняти у банкоматах Укрексімбанку – до 25 тисяч гривень за одну операцію. Водночас кількість операцій не обмежена. В Укргазбанку діє найменший ліміт – 5 тисяч гривень за одну операцію. Максимальне зняття – до 20 тисяч гривень на добу.

Які ліміти на зняття готівки у різних банках?

До 20 тисяч гривень можна зняти у таких банках:

ПриватБанк – повторити можна знову через 3 години.

Ощадбанк – 50 тисяч гривень на добу.

Райффайзен Банк – 20 тисяч гривень на добу.

Універсал банк – 20 тисяч гривень на добу.

Sense Bank – 20 тисяч гривень на добу.

ПУМБ – 20 тисяч гривень на добу.

Укрсиббанк – 20 тисяч гривень на добу.

Зверніть увагу! Йдеться про суму, яку можна зняти за один раз.