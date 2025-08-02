Какую купюру подделывают чаще всего?

В то же время ситуация остается контролируемой и не представляет угрозы для экономики, пишет 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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По итогам прошлого года на миллион настоящих банкнот гривны приходилось около 5,1 поддельных купюр.

В то же время в 2021 году (до полномасштабного вторжения) этот показатель был выше. Он составлял около 7,1 поддельных банкнот.

Интересно! Более того, согласно информации Европейского центрального банка показатель в странах Евросоюза в 2023 году был более чем в три раза выше и составлял примерно 16 миллионов фиктивных евро.

Чаще всего в 2024 году из обращения изымались купюры двух номиналов:

500 гривен (78% от общего количества изъятых подделок);

(78% от общего количества изъятых подделок); 200 гривен (18%).

Другие изъятые из обращения поддельные банкноты номиналами 1, 5, 10, 20, 50, 100 и 1000 гривен составляли только 4% от основного количества подделок.

Чаще подделывают новые или старые купюры? Следует также добавить, что в прошлом году (так же и в 2021–2023 годах) больше всего подделывали банкноты именно старого образца. По результатам 2024 года подделки нового образца составляют лишь 5,5% от общего количества. Это обусловлено тем, что банкноты национальной валюты современного поколения имеют усовершенствованный дизайн и усиленную систему защиты.

Важно! В случае возникновения сомнений относительно подлинности банкнот гривны и иностранной валюты украинцы могут обращаться в банки, которые передают эти банкноты для проведения исследований Национальному банку.