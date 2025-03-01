Зверніть увагу на цифри: які купюри притягують у життя гроші

Існує така думка, що людина може притягнути гроші у своє життя за допомогою купюри. Такий талісман потрібно носити с собою постійно.

Які купюри притягують гроші у життя

Є кілька варіантів, які саме гроші здатні перетворитися на грошовий магніт, повідомляє 24 канал.

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Наприклад, для кожної людини існує особиста щаслива купюра. Йдеться про ті гроші, на якій перші дві цифри номера банкноти:

збігаються з днем народження людини;

числа, що відповідають місяцю народження.

Однак найкраще підійде банкнота, якщо в її серійному номері є цифри з дня, місяця і року народження власника або власниці. Однак їхня послідовність не важлива.

Також купюра вважається гарним амулетом за таких умов:

якщо її літерна серія збігається з ініціалами. в номері купюри присутня цифра 7 або 8; на банкноті є три сімки або три вісімки, які стоять поспіль.

Важливо! Аби щаслива купюра працювала, її слід постійно носити з собою, однак її не можна розмінювати та давати в борг.