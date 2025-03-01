Обратите внимание на цифры: какие купюры притягивают в жизнь деньги

Существует такое мнение, что человек может притянуть деньги в свою жизнь с помощью купюры. Такой талисман нужно носить с собой постоянно.

Какие купюры притягивают деньги в жизнь

Есть несколько вариантов, какие именно деньги способны превратиться в денежный магнит, сообщает 24 канал.

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Например, для каждого человека существует личная счастливая купюра. Речь идет о тех деньгах, на которой первые две цифры номера банкноты:

совпадают с днем рождения человека;

числа, соответствующие месяцу рождения.

Однако лучше всего подойдет банкнота, если в ее серийном номере есть цифры из дня, месяца и года рождения владельца или владелицы. Однако их последовательность не важна.

Также купюра считается хорошим амулетом при таких условиях:

если ее буквенная серия совпадает с инициалами. в номере купюры присутствует цифра 7 или 8; на банкноте есть три семерки или три восьмерки, которые стоят подряд.

Важно! Чтобы счастливая купюра работала, ее следует постоянно носить с собой, однако ее нельзя разменивать и давать в долг.