Світовий банк покращив прогноз щодо доходів українців

За даними Світового банку, українці торік відчули покращення щодо рівня доходів, адже після 2022 року він почав відновлюватися. Але крім цього деякі проблеми щодо фінансування так і не зникли.

Яка ситуація з доходами

За прогнозом Світового банку для країн Європи та Центральної Азії, у 2023 році доходи українців почали відновлюватись. Водночас про погіршення фінансового стану заявляють все-таки більшість громадян.

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Дані щодо доходів показують, що в останньому кварталі 2023 року (з жовтня по грудень), номінальна заробітна плата українця випередила інфляцію та зросла. Крім того, соціальні трансферти збільшились у реальному вираженні.

Проте 70% домогосподарств вважають, що їхнє фінансове становище погіршилося порівняно з тим, що було два роки тому,

– наголошується в огляді.

Це пояснюється високою невизначеністю, високими цінами після періоду інфляції, відсутністю заощаджень та втрати майна.

Які зарплати в українців

Понад 20% українських домогосподарств зазнали збитків з моменту початку війни.

У 2023 році середньомісячна зарплата українця становила 17 442 гривень. Про це повідомив голова Комітету ВРУ з питань фінансів Данило Гетманцев з посиланнями на дані Держстату.