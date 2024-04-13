Світовий банк покращив прогноз щодо доходів українців
За даними Світового банку, українці торік відчули покращення щодо рівня доходів, адже після 2022 року він почав відновлюватися. Але крім цього деякі проблеми щодо фінансування так і не зникли.
Яка ситуація з доходами
За прогнозом Світового банку для країн Європи та Центральної Азії, у 2023 році доходи українців почали відновлюватись. Водночас про погіршення фінансового стану заявляють все-таки більшість громадян.
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Дані щодо доходів показують, що в останньому кварталі 2023 року (з жовтня по грудень), номінальна заробітна плата українця випередила інфляцію та зросла. Крім того, соціальні трансферти збільшились у реальному вираженні.
Проте 70% домогосподарств вважають, що їхнє фінансове становище погіршилося порівняно з тим, що було два роки тому,
– наголошується в огляді.
Це пояснюється високою невизначеністю, високими цінами після періоду інфляції, відсутністю заощаджень та втрати майна.Зверніть увагу! Понад 20% українських домогосподарств зазнали збитків з моменту початку війни.
Які зарплати в українців
У 2023 році середньомісячна зарплата українця становила 17 442 гривень. Про це повідомив голова Комітету ВРУ з питань фінансів Данило Гетманцев з посиланнями на дані Держстату.
- Відтак номінально середня зарплата зросла проти 2022 року на 17,5% – на 2 594 гривні. А в реальному вимірі, тобто з врахуванням середньої інфляції – на 4,1%.
- Серед найбільш високооплачуваних професій у 2023 році стали сфери: інформація та телекомунікації – 37 946 гривень, фінансова та страхова діяльність – 34 393 гривень, авіаційний транспорт – 31 391 гривня.
- Цікаво, що за даними компанії Work.ua., середня зарплата в Україні з 2022 рік по 2024 рік зросла аж на 30%.
- Станом на квітень середній розмір склав 20 тисяч гривень.