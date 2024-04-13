Яка ситуація з доходами
За прогнозом Світового банку для країн Європи та Центральної Азії, у 2023 році доходи українців почали відновлюватись. Водночас про погіршення фінансового стану заявляють все-таки більшість громадян.
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Дані щодо доходів показують, що в останньому кварталі 2023 року (з жовтня по грудень), номінальна заробітна плата українця випередила інфляцію та зросла. Крім того, соціальні трансферти збільшились у реальному вираженні.
Проте 70% домогосподарств вважають, що їхнє фінансове становище погіршилося порівняно з тим, що було два роки тому,
– наголошується в огляді.
Це пояснюється високою невизначеністю, високими цінами після періоду інфляції, відсутністю заощаджень та втрати майна.
Які зарплати в українців
У 2023 році середньомісячна зарплата українця становила 17 442 гривень. Про це повідомив голова Комітету ВРУ з питань фінансів Данило Гетманцев з посиланнями на дані Держстату.
- Відтак номінально середня зарплата зросла проти 2022 року на 17,5% – на 2 594 гривні. А в реальному вимірі, тобто з врахуванням середньої інфляції – на 4,1%.
- Серед найбільш високооплачуваних професій у 2023 році стали сфери: інформація та телекомунікації – 37 946 гривень, фінансова та страхова діяльність – 34 393 гривень, авіаційний транспорт – 31 391 гривня.
- Цікаво, що за даними компанії Work.ua., середня зарплата в Україні з 2022 рік по 2024 рік зросла аж на 30%.
- Станом на квітень середній розмір склав 20 тисяч гривень.