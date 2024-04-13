Какова ситуация с доходами
По прогнозу Всемирного банка для стран Европы и Центральной Азии, в 2023 году доходы украинцев начали восстанавливаться. В то же время об ухудшении финансового состояния заявляют все-таки большинство граждан.
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Данные по доходам показывают, что в последнем квартале 2023 года (с октября по декабрь), номинальная заработная плата украинца опередила инфляцию и выросла. Кроме того, социальные трансферты увеличились в реальном выражении.
Однако 70% домохозяйств считают, что их финансовое положение ухудшилось по сравнению с тем, что было два года назад,
– отмечается в обзоре.
Это объясняется высокой неопределенностью, высокими ценами после периода инфляции, отсутствием сбережений и потери имущества.
Какие зарплаты у украинцев
В 2023 году среднемесячная зарплата украинца составляла 17 442 гривен. Об этом сообщил председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов Даниил Гетманцев со ссылками на данные Госстата.
- Поэтому номинально средняя зарплата выросла против 2022 года на 17,5% – на 2 594 гривны. А в реальном измерении, то есть с учетом средней инфляции – на 4,1%.
- Среди самых высокооплачиваемых профессий в 2023 году стали сферы: информация и телекоммуникации – 37 946 гривен, финансовая и страховая деятельность – 34 393 гривен, авиационный транспорт – 31 391 гривна.
- Интересно, что по данным компании Work.ua., средняя зарплата в Украине с 2022 год по 2024 год выросла аж на 30%.
- По состоянию на апрель средний размер составил 20 тысяч гривен.