Какова ситуация с доходами

По прогнозу Всемирного банка для стран Европы и Центральной Азии, в 2023 году доходы украинцев начали восстанавливаться. В то же время об ухудшении финансового состояния заявляют все-таки большинство граждан.

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Данные по доходам показывают, что в последнем квартале 2023 года (с октября по декабрь), номинальная заработная плата украинца опередила инфляцию и выросла. Кроме того, социальные трансферты увеличились в реальном выражении.

Однако 70% домохозяйств считают, что их финансовое положение ухудшилось по сравнению с тем, что было два года назад,

– отмечается в обзоре.

Это объясняется высокой неопределенностью, высокими ценами после периода инфляции, отсутствием сбережений и потери имущества.

Обратите внимание! Более 20% украинских домохозяйств понесли убытки с момента начала войны.

Какие зарплаты у украинцев

В 2023 году среднемесячная зарплата украинца составляла 17 442 гривен. Об этом сообщил председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов Даниил Гетманцев со ссылками на данные Госстата.