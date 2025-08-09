Україна має значні запаси бурого вугілля, а зосереджені вони саме в Дніпровському буровугільному басейні, що охоплює 7 областей країни. Попри великі поклади, на сьогодні видобування на низькому рівні.

Скільки покладів бурого вугілля в Україні та де вони розташовані?

Наразі відомо, що в Україні є 80 родовищ з бурим вугіллям, але лише на 3-х з них відбувається активна робота, передає 24 Канал з посиланням на Інститут геології.

Читайте також Гвінея націоналізувала видобуток сировини для алюмінію: у кого забрали права

У найбільшому за розмірами покладів Дніпровському буровугільному басейні, що охоплює межі Житомирської, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Вінницької та Київської областей, є такі вугленосні породи, як відклади юри, крейди, палеогену й неогену.

Сам басейн простягається з південного сходу на північний захід на 650 кілометрів, а шириною – від 70 до 175 кілометрів.

Видобування вугілля бурого там розпочалося у 1871 році, однак наприкінці 19 століття воно майже припинилося через конкуренцію з донецьким вугіллям.

У 50-х роках 20 століття видобування відновилося, а максимум видобутку припав на 60 – 80 роки. На сьогодні відомо, що видобуток значно скоротився, а працює у цій галузі лише 5 підприємств.

Зауважте! Станом на 2021 рік оцінюється, що в країні є поклади бурого вугілля на рівні майже 2,6 мільярда тонн, а позабалансові поклади бурого вугілля оцінюють в 586 мільйонів тонн.