Де в Україні є мільярди тонн бурого вугілля
- Україна має значні запаси вугілля бурого, зосереджені в Дніпровському буровугільному басейні.
- Незважаючи на 80 родовищ, активна робота ведеться лише на 3.
Україна має значні запаси бурого вугілля, а зосереджені вони саме в Дніпровському буровугільному басейні, що охоплює 7 областей країни. Попри великі поклади, на сьогодні видобування на низькому рівні.
Скільки покладів бурого вугілля в Україні та де вони розташовані?
Наразі відомо, що в Україні є 80 родовищ з бурим вугіллям, але лише на 3-х з них відбувається активна робота, передає 24 Канал з посиланням на Інститут геології.
У найбільшому за розмірами покладів Дніпровському буровугільному басейні, що охоплює межі Житомирської, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Вінницької та Київської областей, є такі вугленосні породи, як відклади юри, крейди, палеогену й неогену.
Сам басейн простягається з південного сходу на північний захід на 650 кілометрів, а шириною – від 70 до 175 кілометрів.
- Видобування вугілля бурого там розпочалося у 1871 році, однак наприкінці 19 століття воно майже припинилося через конкуренцію з донецьким вугіллям.
- У 50-х роках 20 століття видобування відновилося, а максимум видобутку припав на 60 – 80 роки. На сьогодні відомо, що видобуток значно скоротився, а працює у цій галузі лише 5 підприємств.
Зауважте! Станом на 2021 рік оцінюється, що в країні є поклади бурого вугілля на рівні майже 2,6 мільярда тонн, а позабалансові поклади бурого вугілля оцінюють в 586 мільйонів тонн.