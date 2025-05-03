Працює як магніт: який символ притягує гроші

Існує багато упереджень щодо грошей та їх здобуття. Дехто вбачає, що заробляти можна лише важкою працею. А хтось вірить у магічний вплив Всесвіту.

Яке число притягує гроші

Езотерики кажуть, що аби "притягнути" до себе гроші потрібно провести легкий "ритуал", пише 24 Канал.

Читайте також Золото зростає та падає в ціні водночас: що відбувається з дорогоцінним металом

Для цього вам потрібен маркер червоного чи зеленого кольору та декілька хвилин усамітнення. Що робити:

Закрийте очі і уявіть, що саме ви хочете придбати. Дайте відповідь на запитання: "Для чого мені потрібні ці кошти?".

Вголос проговоріть бажану покупку і озвучте її вартість.

Далі на зап'ясті лівої руки маркером намалюйте цифру 9, а під нею знак нескінченності.

Все, готово. Завдяки цьому напису кошти мали б "прийти" у ваше життя.

Якщо вам незручно ходити з цифрою на руці, ви можете зробити такий напис на невеликому клаптику паперу. Головне, сховайте цю записку від сторонніх очей і носіть з собою.

Зверніть увагу! При проведенні цього "ритуалу" не має значення фаза Місяця та час доби. Головне – це максимальна концентрація.